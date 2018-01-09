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Donald Trump'ın rakibi kimdir bu Oprah Winfrey o da tecavüz mağduru!

Donald Trump'ın rakibi kimdir bu Oprah Winfrey o da tecavüz mağduru!

ABD'nin en zengin isimlerinden biri olan Oprah Winfrey'in Trump'a rakip olacağı iddia ediliyor. Genç yaşlarda akrabaları tarafından tecavüze uğrayan ve pes etmeyen Oprah Winfrey merak ediliyor. Peki kimdir bu Oprah Winfrey aslen nereli kaç yaşında? Gelin hep birlikte Oprah Winfrey özel hayatı ve biyografisine bakalım.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:15 - Güncelleme: 09-01-2018 10:15

Yaptığı programlarla adından söz ettiren ve Türk izleyiciler tarafından da bilinen Oprah Winfrey'in hayatı merak ediliyor. Donald Trump'a rakip olduktan sonra kim olduğu merak edilen Oprah Winfrey ile ilgili detaylar internethaber'de.

ABD'nin televizyon fenomeni Oprah Winfrey, 63 yaşında. Henüz üç yaşındayken okumayı öğrenen Winfrey, büyükannesi tarafından götürüldüğü kilisede İncil'deki ayetleri genç yaşta okumaya başladı ve çevresi tarafından 'vaiz' olarak çağırıldı. Normalde İncil'de geçen bir isim olan 'Orpah' olarak anılacaktır, ancak nüfus müdürünün bir hatası sonucu 'Oprah' olarak hayatına devam etmiştir.

AKRABALARI TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI Winfrey çocukluğunda kuzeni, amcası ve bir aile dostu tarafından tecavüze uğradı. Annesi ve babası ayrılmıştı, bir yandan da burslu girdiği okulda kendini kanıtlamaya çabalıyordu. Genç yaşta maruz kaldığı bu durum, ileride tüm ABD'nin takip edeceği programında bu tür konularda çok duyarlı bir tavır sergilemesine sebep olacaktı.

Chicago'da sabah kuşağında yarım saat yayınlanan bir talk showda çalışma fırsatı bulan Oprah Winfrey, reyting listelerinde en altta olan bu programı en yukarıya taşıyınca işler değişti! O dönemde bir kadın olarak, bir siyahi kadın olarak bunu başarmak zordu. Ancak 1983 yılında, ABD'nin TV fenomeni de doğuyordu. 1986'da, programın adı 'Oprah Winfrey Show' oldu. Talk show, kısa süre içerisinde ülke çapında popüler hale geldi. İzleyici sayısını ikiye katladı!

Altın Küre Ödülünü kazanan ilk siyahi olan Oprah Winfrey'in milyonlarca hayranı bulunuyor. ABD'de çok sevilen Winfrey'in Demokrat Parti'den aday olması bekleniyor.

MEHMET ÖZ İLE SIKI ARKADAŞ 

Kalp ve damar cerrahisinde önemli bir isim olan Doktor Mehmet Öz, Oprah Winfrey Show'a sıklıkla çıkardı. ABD'de çok ciddi bir popülerliğe sahip olan, sonrasında kendi programını yapmış olan Doktor Öz'ü bu derece yaygın bir sima haline getiren Oprah Winfrey'dir. Oprah Winfrey, 2 milyar doların üzerindeki serveti ile de birçok listenin başında. Forbes'a göre 20. yüzyılın en zengin siyahi ABD'lisi olan Winfrey'in dakikada ortalama 500 dolar kazandığı ifade ediliyor. 2004'teki bir programında, stüdyoda bulunan 276 kişiye, o dönem değeri 28 bin dolar olan Pontiac marka araba sürprizi veren Oprah Winfrey'in yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. 2010 yılında da, sezon açılış programına katılan stüdyodaki 300 kişiye 8 günlük bir Avustralya tatili hediye etti. Onun öncesinde de, 1000 çalışanını tatile götürmüştü. Oprah, ülke çapında birçok ünlü ismin programlarının yayınlandığı, kendi TV kanalı OWN'i 1 Ocak 2011'de kurdu. Aynı zamanda 'O: The Oprah Magazine' adlı bir de dergisi bulunuyor.

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