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Dolar/TL rokete bağladı euro uçtu gitti 7 Ağustos 2018 dolar-euro fiyatı

Dolar/TL rokete bağladı euro uçtu gitti 7 Ağustos 2018 dolar-euro fiyatı

Dolar/TL kuru akşam saatlerinde Trump'ın İran'a yaptırımı içeren kararnameyi imzalamasıyla adeta uçuşa geçti. ABD Türkiye arasındaki gerilim nedeniyle zaten tansiyonu yüksek olan Dolar/TL 5,42 seviyesini gördü. Bugün ise ABD Türkiye arasından Brunson krizi konusunda mutabakat sağlandığı haberiyle Dolar/TL önce 5,29 seviyesine sonra 5,25 seviyesine geriledi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 07:40 - Güncelleme: 07-08-2018 09:01

Dolar/TL kuru ve Euro/TL kuru tüm zamanların rekorunu dün akşam kırdı. Trump yaptırım kararını imzalar imzalamaz iki para birimi de adeta sayaç gibi atmaya başladı. Dün akşam saatlerinde kapanışı 5,19 seviyesinden yapan dolar gece saat 23.00'ten sonra 5,42 seviyesini gördü tekrar inmeye başladı. Bu sabah ise dolar 5,29  seviyesinde. 5,99'la kapanışı yapan Euro da tüm zamanların rekoruna imza attı. Euro da 6,20'yi geçti.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, Temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı. Saat 08.57 itibarıyla dolarda son durum şöyle:

Türkiye'de enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 15.85 ve aylık yüzde 0.55 ile beklenenden iyi geldi. Öte yandan yine Cuma günü açıklanan ABD Temmuz ayı istihdam verisi 157 binlik artışla 193 binlik beklentiyi yakalayamadı.

TL DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve ilk etapta 5.2724 seviyesine çıktı. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3.5'ten fazla değer kaybına uğradı.

MERKEZ BANKASININ HAMLESİ SINIRLI KALDI

TL'de yaşanan sert değer kayıplarına Merkez Bankası daha fazla seyirci kalmadı. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Merkez Bankası'nın bu hamlesinin TL'ye etkisi sınırlı oldu. Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi. 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880'e indi.

Merkez Bankası'nın açıklaması TL'de sınırlı bir etki yaratırken akşam saatlerinden itibaren dolarda yukarı yönlü hareketlilik devam etti. 19:35 itibariyle 5.28'e yükselen dolar, 23.00 itibarıyla 5,42 seviyesini test edip inişe geçti. Daha sonra dolar 5,29-30 seviyesinde dengelendi.

Euro, akşam saatlerinde 6.11 seviyesindeyken, 00:50'de 6.20'yi gördü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 08:47 Günlük devalüasyon yüzde 6'yı, yıl başından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 43'ü geçerken emekçilerin üzerine çöken enkazdan kurtulmak mümkün görünmüyor.

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