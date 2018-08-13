Dolar/TL 7.22 lirayı gördü yeni haftaya rekorla girdi! 13 Ağustos 2018 kur fiyatı

Geçtiğimiz cuma günü rekor üstüne rekor kıran dolar haftayı 6.51 liradan kapatmıştı. Bu haftaya doların nasıl başlayacağı merak konusuydu. Asya piyasalarının açılışı ile birlikte dolardan yeni rekor geldi.

Türk lirası karşısında haftanın ilk açılış rakamlarında bir kez daha değer kazanan dolar bir ara 7.22'yi gördü. Hemen ardından hızlı bir düşüş yaşayan dolar kuru 6.76'ya kadar düştü; ancak saat 01.00'da yeniden 7 lirayı geçti. Euro ise tarihi bir zirve yakalayarak 8 liraya dayandı. Euro tarihi bu zirvenin ardından 7.67'ye kadar geriledi.

Hızlı iniş çıkışlar sergileyen dolar kuru sert düşüşün ardından yeniden tırmanmış ve 7 eşiğini bir kez daha aşmıştı. Dolar kuru şu anda uluslararası piyasalarda 6.57-7.07 aralığında işlem görüyor.

EURO'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Para piyasalarında sadece dolar değil Euro'da üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Haftayı 7.32'den kapatan dolar haftanın ilk işlem gününde 8 liraya dayandı ve 7.99'dan işlem gördü.

Dün gece neler oldu?



Dolar haftaya Asya piyasalarındaki açılışın hemen ardından talebin artmasıyla birlikte Türk lirası karşısında tarihi bir zirve daha yakaladı. Günün ilk rakamlar dün saat 22.30'dan itibaren gelmeye başladı ve dolar, TL karşısında hızla değer kazanarak 7.22'yi gördü.

Dolardaki bu tarihi zirvenin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama geldi ve kurdaki bu atağın ekonomik savaşın açık göstergesi olduğunu söyledi. Albayrak'ın "Gerekli önlemler alınacaktır" açıklamasının ardından dolar gevşemeye başladı ve 6.99'a kadar geriledi.

İkinci açıklama ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan (BDDK) geldi. BDDK, bankaların döviz-tl işlemlerinde (Swap) sınırlama getirildiğini duyurdu. BDDK'nın bu açıklamalarıyla birlikte 6.99'dan sonra 7.06'lara kadar yükselen dolar, 6.85'e kadar geriledi.

Gecenin üçüncü açıklaması ise Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların tamamen uydurma olduğunu ve ekonomik savaşın bir parçası olduğunu söyledi. Altun'un bu açıklamasıyla dolar 6.85'lerden 6.76'ya ardından 01:00'dan itibaren yeniden yükselerek yeniden 7 lirayı geçti. Bu seviyeden gelen satışlarla birlikte dolar yeniden 6.57 seviyelerine geriledi.

Geçen hafta dolar kaç liraydı?

Dolar ve Euro geçen haftayı rekor üstüne rekor kırarak kapatmıştı. Geçeh hafta pazartesi günü 5,08 olan dolar cuma günü geldiğinde 6'yı devirmiş ve haftayı 6.51 liradan kapatmıştı. Euro ise 5,89'dan başladığı haftayı 7.45 liradan tamamlamıştı. İşte 10 Ağustos cuma günü kapanıştaki dolar ve euro fiyatları:

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: