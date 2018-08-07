Doları düşürecek gelişme! Türkiye'den ABD'ye heyet gidiyor

Ankara ile Washington hattında yaşanan ve doların ateşini çıkaran Brunson krizini bitirme yönünde olumlu gelişmeler var. Türkiye'den bir heyet 'ABD ile ön mutabakat görüşmeleri' için Washington'a gidecek. Bugün gelen son dakika haberlerde heyetin belli olduğu ve önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceği bildirildi. Heyette kimlerin olduğu henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Dolar kuru dün gece İran yaptırımları ile birlikte 5.42'ye zıplamıştı. Bu sabah Ankara'dan gelen mutabakat haberleri ile kur gerilemişti. Ancak öğle saatlerine doğru 'ön mutabakat' görüşmelerinin Dışişleri tarafından doğrulanmadığı haberleri doların ateşini yeniden yükseltmişti. Dolar kuru 4.35'e kadar çıkmış ve 4.30-4.33 bandında hareket etmeye başlamıştı.

Dolara ilk etkisi : Ankara'dan gelen ön mutabakat heyeti belli oldu açıklamasının hemenn ardından dolar kuru yönünü aşağıya çevirdi. Saat 15.00 itibariyle 4.30'a gerileyen doların daha da düşmesi bekleniyor.

Saat 15.00 itibariyle dolar ve euro rakamları şu şekilde:

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