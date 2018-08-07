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Doları düşürecek gelişme! Türkiye'den ABD'ye heyet gidiyor

Doları düşürecek gelişme! Türkiye'den ABD'ye heyet gidiyor

TÜRKİYE ile Amerika arasında rahip Brunson kriziyle ilgili son dakika haberler var. 5.42'ye kadar çıkan doların ateşini söndüren 'ön mutabakat heyeti' ile ilgili Ankara'dan yeni bilgiler geldi. ABD ile ön mutabakatta diplomatik görüşmeler için ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:48 - Güncelleme: 07-08-2018 15:14

Ankara ile Washington hattında yaşanan ve doların ateşini çıkaran Brunson krizini bitirme yönünde olumlu gelişmeler var. Türkiye'den bir heyet 'ABD ile ön mutabakat görüşmeleri' için Washington'a gidecek. Bugün gelen son dakika haberlerde heyetin belli olduğu ve önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceği bildirildi. Heyette kimlerin olduğu henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Dolar kuru dün gece İran yaptırımları ile birlikte 5.42'ye zıplamıştı. Bu sabah Ankara'dan gelen mutabakat haberleri ile kur gerilemişti. Ancak öğle saatlerine doğru 'ön mutabakat' görüşmelerinin Dışişleri tarafından doğrulanmadığı haberleri doların ateşini yeniden yükseltmişti. Dolar kuru 4.35'e kadar çıkmış ve 4.30-4.33 bandında hareket etmeye başlamıştı.

Dolara ilk etkisi : Ankara'dan gelen ön mutabakat heyeti belli oldu açıklamasının hemenn ardından dolar kuru yönünü aşağıya çevirdi. Saat 15.00 itibariyle 4.30'a gerileyen doların daha da düşmesi bekleniyor.

Saat 15.00 itibariyle dolar ve euro rakamları şu şekilde:

Dolar/TL için 6.10 kehaneti! Kur 5.25 olur dedi 12 saati bulmadan oldu

Dolar/TL rokete bağladı euro uçtu gitti 7 Ağustos 2018 dolar-euro fiyatı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Abidin 07 Ağustos 2018 15:15 2 gündür bu haberi yazan arkadaşa söyleyin...Dolar 4 değil 5 TL...5 i 4 yazıyor farkında değil !!!

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