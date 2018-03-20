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Dolardaki yükselişe Erdoğan'dan ilk yorum

Dolardaki yükselişe Erdoğan'dan ilk yorum

Dolar fiyatlarında yaşanan yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Yaşanan dalgalanmayı rasyonel olmayan rakamlar olarak değerlendiren Erdoğan, buna rağmen Türkiye ekonomisindeki büyümeye dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 16:55 - Güncelleme: 20-03-2018 16:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temellere dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine uygun şekilde ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen doğalgaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temellere dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine doğru ilerliyor... Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor" dedi.

Reuters'in haberine göre; dolar/TL son bir kaç haftada gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak sert yükseliş gösterdi.

Mart ayı başında 3.80'in altında işlem gören dolar/TL bugün 3.95'in üzerini test ederek yaklaşık 3.5 ayın zirvesinde seyrediyor.

İşlemciler ve yatırımcılar TL'deki değer kaybı için ABD Merkez Bankası faiz artışları gibi küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'ye özgü olarak jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik endişeleri neden gösteriyorlar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Merdane 20 Mart 2018 17:57 Bütün dengelerle oynandı ağabey, sistemin tüm ayarları yerle bir edildi, yenisini de kuramıyorlar, sıkıştıkça kuduruyorlar. Ekonomik denge diye bir şey hiç kalmadı. Huzursuzlar. Dışarıdaki bataklıktan öyle kolay kolay çıkamayacaklarını da biliyorlar..

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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