Dolara vergi darbesi: Sert düşüyor!

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından 'ticaret savaşları'na ilişkin negatif havanın dağılması ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin risk iştahını artırmasıyla dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybediyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,6 azalışla 89,6'ya kadar gerilerken, gelişmekte olan ülke para birimlerin dolar karşısındaki yükselişi de özellikle öğleden sonraki işlemlerde hız kazandı. Bugüne 3,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 3,7866'ya kadar geriledi.

Saat 16.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,7890'dan işlem görürken, avro/TL 4,7020 ile önceki kapanışın hemen üzerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda sterlin/TL ise yatay seyirle 5,2750'den işlem görüyor.

Analistler, yarın TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ve cuma günü ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporunun döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, 'ticaret savaşları' konusundaki haber ve açıklamaların da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8120'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin etkili olacağını belirten analistler, 3,7800 ve 3,7550 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yarınki PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, PPK'nın ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te sabit tutmuştu.