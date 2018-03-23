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Dolar ve euro fırladı! Tüm zamaların rekoru kırıldı

Dolar ve euro fırladı! Tüm zamaların rekoru kırıldı

Dolar kurunda Fed rüzgarı bir gün sonra etkisini göstermeye başladı. Fed'in faiz kararının ardından dolar düşüşe geçmişti. Ancak dün gece dolar ve euro tüm zamanların rekoruna imza attı. Altın fiyatları da tarihi rekora imza attı. 167 TL seviyesinde olan gram altın 172 lirayı geçti.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:09 - Güncelleme: 23-03-2018 09:09

Dolar kuru gece uluslararası piyasalarda 4.0375 TL'yi görerek, Euro kuru da 4.9756 TL'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ve Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Küresel hisse senedi ve para piyasaları kararın ardından ticaret savaşı söylentileriyle geriledi.

DOLAR 3,97, EURO 4,90 SEVİYESİNDE: Dolar/TL saat 08.45 itibarıyla 3.9735 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 4.9031 seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dolar/TL ilk etapta 3.90 seviyesinin altını test etmiş ancak bu seviyelerde kalıcı olmayarak öğleden sonra 3.93 seviyesini aşmıştı.

Doların yükselişiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

ALTIN DA REKOR KIRDI
Altının gram fiyatı, 172,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 171 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 168,1 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN  171 LİRA
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,8 değer kazancıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 1.342 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destek ile yükselen altının gram fiyatının 172,8 lira ile rekorunu kırdığını kaydetti. 

Memiş, altının gram fiyatının güçlü direnç seviyesi olan 170 lirayı yukarı yönlü kırdığını belirterek, "Altının gram fiyatı, bu yükselişi ile 180 lira seviyesinin test edebileceğinin sinyalini verdi. Ancak 170 lira seviyesinin üzerindeki fiyatlamalara dikkat etmek gerek. Çünkü yükselişi destekleyen birinci neden olan dolar kurundaki artış. Kar satışlarının başlaması altının gram fiyatında düşüşlerin hızlı olmasına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladığını ifade eden Memiş, Trump'ın bu imza ile "ticaret savaşları" endişelerini artırdığını, Çin'den konuyla ilgili gelecek haber akışının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Memiş küresel piyasalarda azalan risk iştahının yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirterek, altının ons fiyatının, 1.300-1.350 dolar geniş bandı içinde dalgalı seyrini sürdürdüğünü kaydetti.
 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • ali kara 23 Mart 2018 10:10 cok komiksiniz, dün dolar tepetaklak demistiniz, akp ye yaranmak icin kirk takla atiyorsunuz..

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