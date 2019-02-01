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Dolar ne kadar daha düşecek? 5'i görür mü?

Dolar ne kadar daha düşecek? 5'i görür mü?

Bu hafta içinde düşüşe geçen dolar son 2 ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Bank Of Tokyo-Mitsubishi Kur Stratejisti Lee Hardman Dolar/ TL görünümüne dair tahminlerini paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 11:07 - Güncelleme: 01-02-2019 11:07

Bank Of Tokyo-Mitsubishi Kur Stratejisti Lee Hardman Dolar/ TL görünümüne dair tahminlerini paylaştı. Bloomberg HT'ye konuk olan Hardman gelişen piyasa para birimlerinin belirgin biçimde toparlandığını söyledi.

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz açıklamalarına değinen Hardman, Merkez Bankaları'nın güvercin duruşunun para birimlerini desteklediğini bildirdi. Hardman "Fed'in son açıklamaları çok önemliydi. Yıl sonuna doğru veya gelecek yıl faiz indirimine gidebileceği işaretini gördük. Şu an için güçlü dolar riski ortadan kalkmış görünüyor." dedi. 

Ancak bazı risk faktörleri olduğuna dikkat çeken Hardman "ABD - Çin ticaret görüşmeleri hala sürüyor, bu konuda nispeten olumluyuz önümüzde aylarda anlaşma olabilir.

Eğer ticaret gerilimi artarsa zaten yavaşlayan Çin ekonomisi daha da yavaşlar ve gelişen piyasalar için de zorlu bir dönem olur" yorumunu yaptı.  

DOLAR NE KADAR DAHA İNECEK?
Yakın vadede Türk Lirası'nda değer kazancının devam edebileceğini söyleyen Hardman "Dolar/TL'de 5 seviyesine doğru iniş görebiliriz, dış konjonktür de daha iyi olacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasında sıkı duruşa devam edeceğini söyledi. Şu an Türkiye'nin sunduğu yüksek getiri de TL'nin güçlenmesi için destekleyici olacaktır" ifadelerini kullandı. 

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