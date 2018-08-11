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Doğumun normal yada sezaryen olacağı ne zaman belli olur?

Doğumun normal yada sezaryen olacağı ne zaman belli olur?

Çocuk sahibi olmak isteyen anne baba adaylarının gebelik süreci boyunca oldukça heyecanlı bir süreç içerisinde oldukları bir gerçek. Dolayısıyla doğum şekli gebeliğin kaçıncı haftasında belli olur sorusunun da en sık sorulan sorulardan birisi. Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 04:00 - Güncelleme: 11-08-2018 04:00

Hamilelik döneminde takipler süresince çiftlerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de doğumun nasıl olacağı konusudur? Normal doğum mu? sezaryen mi? olacak sorusuna özellikle gebeliğin son aylarında sık rastlanır. Bebeğin doğum şekline nasıl karar verilir? Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer cevapla.tv'ye anlattı.

Anne adayları bebeklerini hamilelik süreçleri içerisinde geçirdikleri gelişim ile normal ya da sezaryen olarak meydana getirmektedir. Normal doğum şekilleri yüz yıllardır insanlık var olduğu andan beri bu yana gelen şekil olmaktadır. Pek çok anne bu durumu tercih ederken uzman olan doktorlar da bu düşüncenin yanında olmaktadır. Normal doğum ile bebeklerini dünyaya getirmeyi sağlayan anne adayları ortalama olarak bir ya da iki saat içerisinde doğumun etkisinden kurtularak ayağa kalkmayı başarmaktadır. Hatta sadece bu kadarı ile kalmak yerine bir de doğum üzerinden iki gün kadar bir süre geçmeden normal hayatlarına dönmeyi dahi başarabilirler. Durum böyle olunca normal doğum yöntemleri hem anne hem de bebek için gerçekten de daha rahat bir şekilde gerçekleşmektedir. En uygun doğum şekli olarak da bilinmektedir. Bazı anlarda anne ve baba adayları bebeklerin doğumları için özel bir istek de bulunarak doğumun sezaryen yöntemi ile geçmesini isteyerek normal doğum olmasını ret edebilirler. Bir de doğum sırasında aksi bir durum gerçekleşir ve doktorların müdahale etmek de zorluk çektiği bir an olur ise bu anlarda sezaryen yöntemi tercih edilir. Aksi anlarda en uygun yöntemin normal doğum olmasından dolayı anne ve babalar dahil uzman olan doktorlar da normal olan yöntemleri tercih etmektedir.

Doğum Şekli Gebeliğin Kaçıncı Haftasında Belli Olur?

Doğum şeklinin nasıl olacağı genellikle doğum anına kadar belli olmamaktadır ancak gebelik döneminde gerçekleşen gelişmelere göre önceden belli bir planın takip edilmesi de önerilebilmektedir. Annenin stabil ve sağlıklı bir doğum yapacağı düşünülürse normal doğum planı korunabilir ancak 37. haftadan başlayarak 40. haftaya kadar yapılan değerlendirmelerde hem bebeğin hem de annenin durumu göz önüne alınarak karar değişimine gidilebilir. Bazen bu dönemlerdeki değerlendirmeler sonucunda kesin yargılara varmak mümkün olsa da, bu her zaman mümkün olmadığından karar aşaması son dakikaya kalabilmektedir. Dolayısıyla belli bir haftadan sonra normal doğum mu sezaryen doğum mu sorusunu cevaplamak her daim mümkün olmayabilir.

Kaynak: cevapla.tv

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