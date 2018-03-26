Doğan Grubu'ndan ilk ayrılık haberi geldi

Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu arasında satış ve devir konusunda görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Satışın 1 milyar 100 milyon dolar işletme değeri ile olduğu, borçların indirilmesiyle 890 milyon dolara gerçekleşeceği açıklandı.

Doğan Medya’nın satışının açıklanmasının ardından ilk ayrılık haberi geldi. Hürriyet yazarı Melis Alphan, Twitter’da “Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” açıklamasında bulundu.

MELİS ALPHAN KİMDİR?

Gazetecilik mesleğinin Radikal isimlerinden Melis Alphan 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir‘lidir, Ertuğrul Özkök‘ün hemşehrisidir.

İzmir Amerikan Koleji ardından Londra’da London Institute’ta Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Radikal Gazetesi bünyesinde 2001 yılında gazetecilik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe muhabir olarak başlayan Melis Alphan daha sonra Milliyet’te muhabirlik ve editörlük yapmış, 2009 yılında ise Hürriyet’te çalışmaya başlamıştır.

Hürriyet Gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya başlayan Melis Alphan bugüne kadar Gazeteciler Cemiyeti’nin En İyi Röportaj Ödülü ile birlikte bir çok gazetecilik ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca Peki Konuşalım ve Moda Moda Dedikleri isimli iki kitabın yazarıdır.