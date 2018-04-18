Dizi oyuncusu dehşet saçtı! Önce itti sonra tekmeledi

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar Bölümü Öğretim Görevlisi İpek Sancar Kurteş, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darp edildi. Kurteş'i darp eden kişinin de kadın ve sanatçı olması şaşkınlık yarattı.

DARP EDEN KİŞİ TANIDIK ÇIKTI

10 günlük rapor verilen Kurteş'e saldıran kişinin, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal ile çevirdiği televizyon dizisi ile tanınan manken ve oyuncu Melis Yamalıoğlu olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası'nda (DESO) flüt sanatçısı olan 40 yaşındaki Kurteş, yaşadığı saldırı nedeniyle, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konserde yerini alamadı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal ile çevirdiği televizyon dizisi ile tanınan manken ve oyuncu Melis Yamalıoğlu.

PROVAYA GİDİYORDU

Akılalmaz olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde İzmir'in Narlıdere'de yaşandı. İpek Sancar Kurteş, 16 Nisan Pazartesi günü Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak olan konser için provaya giderken, konservatuvara yüz metre kala trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası diğer aracın kadın sürücüsü tarafından darp edilerek hareket ve küfürlere maruz kaldığını ileri süren Kurteş, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.

''ARAÇTAN İNDİRİP TEKME ATTI''

Olayın şokundan kurtulamadığını ve çok korktuğunu belirten Kurteş, "Beni araçtan indirip bütün gücü ile itti. Boynumun üzerine asfalta düştüm. O sırada bu olayı görüp duran bir kişi, beni kurtardı. Bana saldıran kadını tuttu. Ben acılar içinde yerde kıvranırken, kendisini tutmaya çalışanlardan kurtulup bana tekme atmaya devam etti. Boynumda, sırtımda ve el bileğimde hasar var. 10 gün iş göremez raporu aldım. Pazartesi akşamı konserime çıkamadım. 10 gün boyunca öğrencilerimle ders yapamayacağım. Bileğimdeki ağrı geçmezse raporum uzayacak. Sırtım mosmor, bunu yapan kişinin bir sanatçı, üstelik de kadın olması beni daha çok üzdü" dedi.

"KARAKOLDA KARŞIMA GEÇMİŞ GÜLÜYORDU"

Günlerdir yoğun provalarla hazırlandığı konserine çıkamamanın büyük üzüntüsünü de ayrıca yaşadığını dile getiren İpek Sancar Kurteş "En acısı karakolda ben acı içinde kıvranırken, karşıdan gülüp bakmasıydı. Kendisinden sonuna kadar davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.