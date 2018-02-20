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Diz kireçlenmelerinde yeni ve etkili yöntem: PRP

Diz kireçlenmelerinde yeni ve etkili yöntem: PRP

Yaşa bağlı gelişen kireçlenmeler ve sporcularda zorlanmaya bağlı görülen kas ve eklem hastalıklarında PRP yöntemi ile etkin tedavi imkanı sunuluyor.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 21:16 - Güncelleme: 20-02-2018 21:16

HATEM Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitason Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, genelde sporcularda ve ileri yaş hastalarda görülen kemik hasarı, menisküs, bağ, tendon gibi kas ve eklem hastalıklarda (tenisçi ve golfcü dirseği olarak bilinen apikondilitlerde )uygulanan Platelet Rich Plasma tedavisi hakkında bilgi verdi. Tedavi yönteminin uygulanmasını da anlatan Dr. Tuğba Kalli, yöntem ile vücudun yenilendiğini ve onarıldığını ifade etti. Dr. Kalli, "Platelet Rich Plasma anlamında gelen iyileştirici kan hücreleri dediğimiz hücrelerin büyüme faktörlerini içeren kanın plazma kısmıdır. PRP tedavisindeki yöntem aldığımız kandan kırmızı ve beyaz kan hücrelerini ayrıştırarak iyileştirici hücre kısmını içeren beyaz kısmın PRP tedavisinden fayda göreceğini düşündüğümüz hastalıklı bölgeye enjekte edilmesi esasına dayanır. Bu tedavide amaç büyüme faktörlerinin eksik olduğu bölgede iyileştirici hücre yoğunluğunu arttırarak vücudun kendi kendini iyileştirmesini arttırmak ve desteklemektir. Böylece vücuda ilaç vermeden ve hiçbir yan etki ile karşılaşmadan vücudun kendi kendini kalıcı olarak onarması hedeflenir" dedi.
"PRP KÖK HÜCRE TEDAVİSİ DEĞİLDİR"
Dr. Kalli Bu hastalıkların genellikle ileri yaş kireçlenmeler ve genç – orta yaş aktif kişilerde görüldüğünü hatırlatan Kalli, sporcularda ve sporla uğraşanlarda da kemik hasarı, menisküs, bağ ve tendon gibi eklem yada kas sistemi rahatsızlığının görülebileceğini ifade etti. PRP yönteminin sıkça uygulanan etkin bir yöntem olduğuna dikkat çeken Kalli, PRP'nin genellikle kök hücre tedavisi ile de karıştırıldığını vurguladı. Kalli, "Yanlış bir inanış olarak PRP tedavisi Kök Hücre tedavisi olarak adlandırılmaktadır. Fakat bu doğru değildir. PRP, kök hücre tedavisi değildir. Çünkü bizim aldığımız kandan istenen düzeyde kök hücre elde edilememektedir. PRP tedavisinin tedavi sayısı ve enjeksiyon sıklığı tedavi sürecini takip eden fizik tedavi veya ortopedi uzman hekimi tarafından belirlenmelidir. Kan aldıktan sonra yaklaşık 40-45 dakika cihaz periyodu olmakta sonrasında uzman hekim tarafından eklem içi veya tendon çevresi enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla toplam süre yaklaşık 1 saat olmalıdır" diye konuştu.
Kalli, PRP tedavisinin bir ilaç tedavisi olmaması ve insanın kendisine ait kan hücrelerinin ayrıştırılması aracılığıyla yapılan bir tedavi olması nedeniyle yaş sınırı da gözetilmediğini de kaydetti.

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