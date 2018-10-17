Diyarbakır'da korkunç olay! Hamile eşiyle gezerken...

DİYARBAKIR’ın Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi surlarda meydana gelen olayda; hamile eşi ile birlikte gezintiye çıkan S.P., surların üzerine çıkmak istedi. Eşini de yanına alan S.P., merdivenleri tamamladıktan sonra dengesini kaybederek düşüp sert zemine çakıldı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.