Diyarbakır'da eski HDP'li vekil gözaltına alındı

Eski HDP Diyarbakır milletvekili Edip Berk ve eski HDP il yöneticisi Gülşen Özer, katıldıkları nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca Berk ve Özer hakkında katıldıkları nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda Berk ve Özer, gözaltına alındı. Berk ve Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
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