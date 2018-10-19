Diyanet İşleri Başkanı bir ilki gerçekleştirdi

Tunceli'deki temasları kapsamında cemevini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir gazetecinin cemevini il kez mi ziyaret ettiniz? sorusuna karşılık "Gerçekten çok mutluyum. Bir cemevini ilk kez ziyaret ediyorum. Bunun da Tunceli ilimizde ve bulunduğumuz cemevine nasip olması beni ayrıca mutlu etti." dedi.

Cemevini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, cemevi dedeleri, cemevlerine yasal statü tanınması için talepte bulundu.

Vali Tuncay Sonel ile birlikte Tunceli Cemevi'ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemevi dedesi Ali Ekber Yurt ile bir araya geldi. Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt, Erbaş'ın yaptığı ziyaretin önemli olduğuna dikkat çekerek, nüfusunun yüzde 90'dan fazlasının Alevi olduğu bir kentte Diyanet İşleri Başkanı'nı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Yurt, "Şu an halihazırda en büyük beklentimiz cemevlerine yasal statünün verilmesidir. Bu konuda sizlere büyük bir görev düşüyor. Olacağına da inanıyoruz. Seçimde hükümetin beyannamesinde de vardı. İnşallah Ankara'ya dönüşünüzde taleplerimizi hükümet ve devletimizin başı Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'a iletirsiniz. Bu konuda gerekli desteği görürüz" diye konuştu

'SİZİN TALEPLERİNİZ BİZİM DE TALEPLERİMİZ SAYILIR'

Cemevi dedesinin taleplerini dinledikten sonra bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, cemevi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Erbaş, şöyle konuştu:

"Sizin talepleriniz bizim de taleplerimizdir. Aynı düşünceye, aynı inanca sahibiz. Tabi ki sizin talepleriniz bizim de taleplerimiz sayılır. Bu konuda yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz zaman içerisinde mutlaka karşılama noktasında gayret içerisinde olacaklardır. Bu vesileyle taze sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da hepinize iletiyorum."

'İLK KEZ BİR CEMEVİNİ TUNCELİ'DE ZİYARET ETTİM'

Bir gazetecinin cemevini il kez mi ziyaret ettiniz? sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ben gerçekten çok mutluyum. Bir cemevini ilk kez ziyaret ediyorum. Bu da Tunceli ilimizde ve bulunduğumuz cemevine nasip olması beni ayrıca mutlu etti. Burada sayın valimizle ve tüm dedelerimizle bir arada bulunmak bizim birlik ve beraberliğimiz açısından gelecek nesillerde verilecek mesajlardan birisidir. Bu mesajın burada verilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt'a özel basım Kuran-ı Kerim hediye ederken, Yurt ise Erbaş'a üzerinde Hz. Ali ile çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in fotoğraflarının resmedildiği halı hediye etti.