  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bir ilk!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bir ilk!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir ilke imza attı. Türkiye tarihinde ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'ye gidip cuma namazı kıldırdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:33 - Güncelleme: 19-10-2018 15:33

İlk defa bir Diyanet İşleri Başkanı Tunceli'ye geldi, cuma namazını kıldırdı. Tunceli'de hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam’ın olduğu yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü mümin kendinden emin olan insan demektir. 640’lı yıllarda efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın vefatından sonra Diyarbakır’dan, Bitlis’den, Hakkari’den, Şırnak’tan ve Tunceli’den İslam yayılmaya başladı" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programları kapsamında Tunceli'ye geldi. Erbaş, Tunceli'de ilk önce Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Vali Sonel, kentte yapılan çalışmalarla ilgili Erbaş'a slayt eşliğinde bilgi verdi.

Vali Sonel'i kentte çok güzel intiba bıraktığı için kutlayan Prof.Dr. Erbaş, “Tunceli’ye ekibiniz ile birlikte hizmet ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ve tüm Tuncelili kardeşlerimize selamları var. İnşallah elbirliği ile kardeşlerimize hem din hem de nitelikli konularda hizmet ederiz bizde mutlu oluruz onlarda” dedi.

YÖREDE BİR DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ: Tunceli’de Diyanet İşleri Başkanı ve ekibini görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Tuncay Sonel ise “Yaklaşık 16 aydır Tunceli Valiliği ve Belediye başkanlığı görevini yapmaktayız. Bu süre içerisin de başta Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Sizlerin de destekleriyle yörede bir değişim gerçekleşti. Tunceli artık bir huzur şehri. Çok güzel işler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Merkez Paşalar Camiine geçen Prof.Dr. Erbaş, hutbeye çıktı. Erbaş hutbede, "Okuduğum bu ayet Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’a son inen ayetlerdendir. Efendimiz buyuruyor ki bugün sizin dininizi tamamladım ve üzerinizdeki nimetimi de kemale erdirdim. Din olarak sizlere İslam’ı verdim ondan razı oldum. Bir Müslümana en büyük nimet ne diye sorulduğun da verdiği cevap benim Müslüman olmamdır.

İSLAM'IN OLDUĞU YERDE EMNİYETİN OLMASI GEREKİR: Bunu Kur'an'dan biz öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın ölümünden 10 yıl geçtikten sonra İslam emniyeti getirmek için yayılmıştır. İslam’ın olduğu yerlerde emniyet olması gerekiyor. Çünkü mümin kendinden emin olan insan demektir. 640’lı yıllarda efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın vefatından sonra Diyarbakır’dan, Bitlis’den, Hakkari’den, Şırnak’tan ve Tunceli’den İslam yayılmaya başladı" diye konuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bir ilk! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • PALA 19 Ekim 2018 16:42 din ve islam olmak türkiyede insanlara bişey katmamış ki mal ve can güvenliği yok. o zaman bunu kim sağlayacak devlet. ne ile kanun ile kanun nedir? canını alanın canı alınır ( kısasa kısas) hırsızlık edenin eli kolu kesilir.vs vs......HER KİM BİR MÜMİNİ HAKSIZ YERE ÖLDÜRÜRSE EBEDİ KALACAĞI YER CEHENNEMDİR.YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜRSE ÇOK AĞIR BİR DİYETİ VARDIR..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ali Erbaş
ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aslen Ordu'lu. 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof.Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk bab

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro