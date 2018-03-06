Diyabete ilaçsız çare! Tip 2 diyabeti 3 ayda tedavi ediyor

Diyabet Türkiye'de patladı! 2010 verilerine göre tam 20,3 milyon Türk vatandaşı diyabet ve prediyabet hastası. Bugün bu rakamın daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor. Modern tıp bu sorunu dozu artan ilaç ve beslenme önerileriyle çözemeye dursun, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş farklı bir yol öneriyor. Diyabet ve Zayıflama Kürleri kitabını yayınlayan Dr. Ümit Aktaş Tip 2 diyabeti 3 ay içinde, 10 basit adımı izleyerek tam şifa ile tedavi etmek mümkün iddiasında. İşte 10 adımın özeti:

1. Şekerden uzak dur : Bir Tip 2 diyabet hastası tatlıdan, şekerden, hatta meyveden bile uzak durmalı. Bu bir hastalık ve pek çok diyetisyenin, doktorun önerdiği gibi azar azar her şeyden yiyerek Tip 2 diyabeti yenemez, olsa olsa daha da hasta olursunuz.

2. Ekmek ve tüm buğday ürünleri yasak : Vücut tatlı ile ekmek arasındaki farkı bilmez! Ekmek, makarna gibi tüm buğday ürünlerinin tamamı vücut tarafından şeker olarak algılanır. Üstelik modern buğdayın içindeki gluten molekülü de vücuttaki enflamasyonu artırarak diyabeti derinleştirir. Tip 2 diyabetten kurtulmak istiyorsanız ekmeği, buğday ürünlerini tamamen keseceksiniz.

3. İşlenmiş yiyecekleri hayatından çıkar : Endüstriyel olarak üretilmiş tüm yiyecekler katkı maddeleri, boyalar, kimyasallarla doludur. Vücuttaki enflamasyonu artıran bu toksik bombardıman, insülin direncini tetikler, Tip 2 diyabete zemin hazırlar, hastalığın ilerlemesine neden olur.

4. Bol bol sağlıklı yağ tüket : Sizi diyabetten koruyacak, Tip 2 diyabeti yenmenizi sağlayacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Dengeli bir kan şekeri için diyetinizin başköşesinde tereyağı, soğuk sıkma zeytinyağı ve ceviz, fındık, badem gibi yağlı kuruyemişler olmalı. Eğer Tip 2 diyabeti yenmek, kilo vermek istiyorsanız sağlıklı yağlar tüketmelisiniz. Hem de bol bol.

5. Sebzeleri mevsiminde ye : Serada yetişmiş sebzeler, bitkiler bol miktarda tarım ilacı, hormon içerirler. Bu besinler yoluyla vücudunuza aldığınız toksik maddeler tüm hücresel fonksiyonları olumsuz etkiler, diyabeti derinleştirir. Sebzeleri doğanın size sunduğu mevsimde tüketin.

6. Probiyotik zengini beslen : Bol bol fermente gıda -ev yoğurdu, ev sirkesi , evde kurulmuş turşu, şirden mayasıyla yapılmış peynir- tüketin. Bağırsak floranızdaki dost bakterileri artırmak, kilo vermenize, insülin direncini kırarak tip 2 diyabetten kurtulmanıza yardımcı olur.

7. Omega-3 yağ asitlerinden faydalan : Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde etkisi kanıtlanmış besin takviyelerinden biri de omega-3 yağ asitleridir. Kilo kontrolüne yardımcı olan, insülin direncini kıran omega-3 yağ asitlerinden sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkes faydalanmalı.

8. D Vitamini rezervini dolu tut : Tüm hücreleri etkileyen ve tüm metabolik fonksiyonlarda rol alan bu hormonun eksikliği insülin direncini artırır. Tip 2 diyabetle savaşta esas hedef bu direnci kırmak olduğuna göre, D vitamini değerlerinizin 80-150 nmol/L arasında olmasına dikkat etmelisiniz -güneşlenin, D vitamini zengini besinler tüketin ve gerekirse D vitamini takviyesi alın.

9. Bitkisel takviyelerden destek al : Diyetinizi insülin dalgalanmalarını, açlık ataklarını kontrol altına almaya yardımcı olan çörek otu takviyesi; diyabetle savaşan zeytinyağı özü ile destekleyin. Bu bitkisel güçlerin Tip 2 diyabetin tedavisindeki etkisi pek çok bilimsel araştırmayla kanıtlanmıştır.

10. Hareketli bir yaşam sür : Kan şekerini dengelemekte en önemli yardımcınız hareketli bir yaşam sürmektir. Anti-diyabet bir beslenme modelini egzersizle desteklediğinizde insülin direnciniz kırılacak, kan şekeriniz daha çabuk düzene girecektir.