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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi

Beyaz Saray'dan, Rahip Brunson krizi nedeni ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulanacağı yönünde yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 23:14 - Güncelleme: 02-08-2018 00:17

ABD'nin Brunson restinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" ifadesine yer verildi.

"KARŞILIĞI GECİKMEKSİZİN VERİLECEKTİR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz.

İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.

ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • SFSDFSD 02 Ağustos 2018 00:05 BU PAPAZ MİNAREYE KILIF. BİR PAPAZ 1 YILI AŞKIN İÇERİDE DE ŞİMDİ Mİ AKILLARINA GELDİ ?

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