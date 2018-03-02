Dişi Nusret Ashley Nocera

Fitness aşığı bikini modeli Ashley Nocera, fitliği ve güzelliği kadar komik videolarıyla da adından söz ettiriyor. Ashley, bu kez Nusret Gökçe'yi taklit etti.

Şu sıralar 'Ashley Nocera' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ashley Nocera tam bir fitness aşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor.

Ashley Nocera, son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaştı. 1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağdı. İşte Ashley Nocera'nın "Dişi Nusret"e dönüştüğü izlenme rekorları kıran video!