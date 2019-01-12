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Diş eti problemleri nelerdir Lamina tedavisi nedir?

Diş eti problemleri nelerdir Lamina tedavisi nedir?

Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş eti problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 02:00 - Güncelleme: 12-01-2019 02:00

Dr. Efe Kaya, “İnsanlar hakkındaki düşünceleriniz ilk 7 saniye de oluşur ve yeni tanıştığınız bir insan üzerinde uyandırdığınız ilk intiba çok önemlidir. Gözler sizin üzerinizdeyken ilk dikkat çeken yer iletişiminde temel aldığı yer olan ağız bölgesi ve dişlerinizdir. Bir iş görüşmesi yeni bir buluşma yeni arkadaşlıklardaki ilk izlenim bir nevi dişlerden geçer. Eğer karşınızdaki bir insan ile konuşurken dişleriniz kötü diye gülmekten kaçar ve gülerken dişlerinizi kapatmaya çalışırsanız karşınızdaki bunu tehdit olarak algılayacak ve o kişide kötü bir intiba uyandıracaksınız. Unutmayın ilk izlenim için ikinci bir şansınız yok” dedi.

Geçmişte şaşalı, doğal olmaktan uzak olan şeylerin estetik olarak algılandığını ifade eden Dr. Kaya, “Örnek vermek gerekirse eski insanların altın dişleri estetik olarak kullandığını biliyoruz ama artık günümüz diş hekimliğinin geldiği noktada hastalarımıza doğala en yakın dişler yapmaya çalışıyoruz."

"Estetik diş hekimliğinde doğala en yakın olarak kullandığımız ışık geçirgenliği mükemmel olan materyal laminalardır. Laminaların estetik bir seçim olmasının nedeni altyapı içermemesi ve ışık geçirgenliğinin yüksek olmasından kaynaklanır. Lamina şiddetli diş sıkan, diş etlerinde şiddetli problemleri olan ve lamina uygulanacak dişlerinde yoğun hastalara uygulanmaz."

"Lamina tedavisinin en büyük avantajı hastanın doğal dişinden kaldırdığımız madde miktarının çok az oluşudur hatta bazı durumlarda hiç alınmaz. Yüksek cilalanabilirlik kapasitesi sayesinde diş eti uyumu mükemmeldir.ve altyapı içermediğinden ışık geçirgenliği yüksektir bu sayede doğal dişe en yakın görüntü yakalanabilir. Laminalar kendi doğal dişinizden farksızdır ve iyi bir bakım uygulandığı sürece renk değiştirmezler. Laminalar doğru uygulandığından kırılmazlar ve uzun yıllar aynı şekilde ağızda kalabilirler” diye konuştu.

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