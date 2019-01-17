Diş çürüklerini tedavi etmek için lazer uygulaması faydalı olur mu?

Özellikle anne ve babaların merak ettiği en önemli konuların başında çocukların diş sağlığı geliyor. Pedodontist Dr. Begüm Gök Çoban, çocukların diş çürüklerinin tedavisinde kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi.

"Çocukların diş çürüklerinin tedavisinde dental lazer uygulanabilen bir yöntemdir. Çocuklar diş hekimlerinde en fazla kullanılan malzemelerin seslerinden ve dokuya uyguladıkları basınçtan korkarlar. Dental lazer uygulamasında herhangi bir basınç, temas hissetmedikleri için sadece zevkli bir oyun gibi diş çürüklerini temizletebilirler."