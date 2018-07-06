Diriliş Ertuğrul'un kızı Amerika'da doğuyor

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar doğumunu ABD'de yapacak. Şaşırtan haberi Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde duyurdu. "Milli kahraman" haline gelen Düzyatan ailesinin ABD'yi tercih etmesini kaleme alan Özkök, kendi kızıyla ilgili anısını paylaştı.

"MİLLİ VE YERLİ" LAFI BENİM ANLAYIŞIMA UYMUYOR

"(...)Hayır yanlış anlamayın, “milli ve yerli” değerlerin şampiyonluğunu yapan dizinin kahramanının eşi çocuğunu Amerika’da mı doğurur gibi ilkel bir soru sormayacağım...

Kendi kızıma ve torunuma yaptığım bir haksızlık yüzünden için burkuldu. 1990’lı yılların sonuydu. Kızım Gülümsün hamileydi. Eşi Ercan’la doğumu Amerika’da yapmak için karar vermişlerdi.

Ancak o günlerde Hürriyet ile Sabah arasında büyük bir kavga sürüp gidiyordu. Gülümsün’le Ercan’a “Şimdi bu Sabahçılar öğrenir, bize yüklenirler, sizi de çok üzerler” dedim. Vazgeçtiler.

O günlerde aynı nedenden dolayı, kısa dönem askerlik hakkı çıktı çıkacakken Ercan da uzun dönem askerlik yaptı. Ben bu yüzyılın çocuklarının küresel bir yarışmaya hazır olması gerektiğini düşünenlerdenim.

Anlayacağınız son günlerin çok moda “milli ve yerli” lafı benim bu anlayışıma uymuyor. O nedenle Düzyatan ve eşi doğru yapmış. Giderek kutuplaşan ve kabileleşen bu dünyada çocuklarına daha büyük bir dünyanın kapılarını açacak bir karar almışlar.