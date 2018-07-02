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Dilovası'ndaki kötü koku vatandaşı sokağa döktü

Dilovası'ndaki kötü koku vatandaşı sokağa döktü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir süredir çevreye yayılan kötü koku vatandaşlar tarafından protesto edildi. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 22:13 - Güncelleme: 02-07-2018 00:42

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 1 haftadır devam eden kötü koku iki mahallenin halkını isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan bir biyolojik arıtma tesisinden yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasından gelen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı.

BÖLGEYE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Pazartesi gününden beri devam eden kokudan rahatsız olan Diliskelesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde oturanlar, arıtma tesisi önünde toplandı. Vatandaşların arıtma tesisinin önüne gelmesi üzerine tesise polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ARTIK VATANDAŞLAR DAYANAMIYOR

Tesis önüne gelerek eylem yapan vatandaşlardan Ergün Karadaş, "Dilovası halkı zaten bugüne kadar yeterli çevre kirliliğine sahip bir yerdi, bugün itibariyle artık bir de kokusu var Dilovası’nın. Yetkililer gelsinler şu mahallede birkaç dakika otursunlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayacaklar. Bu fevri bir olay değil, 2 yıla yakın bir zamandan beri burada bu koku var. Artık vatandaşlar dayanamıyor bu kokuya, yazık bu insanlara. Dilovası’nın bu derdi artık bitsin lütfen." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • F.b 02 Temmuz 2018 01:39 Dilovası belediye başkanına ve dilovasın dan çıkan sözde mileetin vekili cemil yamana oy verenler utansın bu belediye seçiminde bunlara ders verilsin

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