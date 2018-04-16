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Devletten devrim gibi karar: Hepsi kapatılacak!

Devletten devrim gibi karar: Hepsi kapatılacak!

Atıl kurumlara kilit vurulacak. Aynı işi yapan bazı kurumlar tek çatı altında toplanacak. Merkez valisi uygulamasına son verilecek. Bakanlara farklı bir statü verilecek.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 18:31 - Güncelleme: 16-04-2018 18:31

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kapsamında, özellikle hantal devlet yapısının değiştirilmesine yönelik adımlar netleşiyor. Genel Merkez bünyesindeki uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum kapsamında, 2019 seçimlerinden sonra Başbakanlık kurumunun tümüyle kaldırılması ile birlikte, Başbakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili de bir dizi yeni adım atılacak.

AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü uyum düzenlemeleri ile, Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı çok sayıda kurumun bazılarının lağvedileceği, bazılarının ise doğrudan Cumhurbaşkanlığına veya ilgilerine göre icracı bakanlıklara bağlanacağı belirtildi. Şu anda başbakanlığa bağlı 25 civarında kurum bulunuyor.

KAPATILACAK KURUMLAR

AK Parti kurmayları, kapatılıp-kapatılmamasının tartışıldığı kurumlar arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının da bulunduğunu, ayrıca şu anda başbakan yardımcılıklarına bağlı olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kurumların ise birleştirilerek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılandırılabileceğini dile getirdi.

Bu ve benzeri birçok kamu kurumunun masaya yatırıldığını belirten AK Parti yöneticileri, “Birbiriyle aynı görevi yapan çok sayıda kamu kurumu bulunuyor. Özellikle koalisyon hükûmetleri döneminde, sırf ‘makam’ oluşturmak için kurum ve kuruluş oluşturulmuş. Bu konumda olan kurumlarla ilgili adım atılacak” dedi.

MERKEZ VALİLİĞİNE SON

AK Parti, merkez valiliği sisteminin kaldırılması, TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tek çatı altında alınması, milletler arası anlaşmalardan kaynaklanan üst kurullar hariç, işlevini yitirmiş bazı üst kurulların kapatılması gibi önerileri de tartışmaya açtı.

BAKANLARA YENİ YETKİLER

Yeni yönetim yapısında, bakanlar Meclis içinden çıkmayacağı için, bugünkünden farklı bir bakanlık statüsü de belirlenecek. Görev tanımlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uygun olacak şekilde, bakanlar için bugünkü gibi geniş çerçevesi olmayan yeni bir yetki tanımı yapılacak.

EKONOMİDE ÇOK BAŞLILIK KALKACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, yeni sisteme uyum konusunda yapılan çalışmalar konusunda milletvekillerine gönderdiği bilgi notunda, vesayetçi yaklaşımların tasfiye edileceğine dikkat çekti.

Yeni hükûmet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bürokratik mekanizmaların, yeni bir vesayet üretmesine izin vermeyeceğini belirten Yazıcı, bakanlık yapıları, bakanlıklarla ilişkili kurumların ve bağımsız kurum ile kurulların tamamının bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracak biçimde, yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 18:52 Bu genelevleri, kumarhaneleri, spor Toto loto,piyangoyu, Ne zaman kapatacaksiniz. Müstehcen toplum ahlakini bozan medyanin üstüne ne zaman gideceksiniz. Ekonomiden vazgeçtik bu milletin degerlerini nezaman geri getireceksiniz. 15 yil iktidarin ardindan

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