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Devlet Bahçeli'den tren kazası açıklaması!

Devlet Bahçeli'den tren kazası açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:21 - Güncelleme: 09-07-2018 13:21

Bahçeli, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı arasında seyir halinde bulunan bir trenin 6 vagonundan 5'inin raydan çıkarak devrilmesi neticesinde tam bir facia yaşandığını belirtti.

Elem ve endişe verici tren kazasında şu ana kadar 24 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bahçeli, 340'a yakın kişinin de yaralandığının ilgili ve yetkili şahısların açıklamalarıyla ortaya çıktığını bildirdi.

Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin sistemsel reformla yükselişe geçtiği tarihi bir an ve aralıkta böylesi bir kazayla karşılaşılması milletimizi haklı olarak derinden yaralamış, sevgi ve sevinçle çarpan kalpleri elbette hüzünlendirmiştir. Gerek Başbakanlığın gerekse Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kazayla ilgili yaptığı açıklamalardaki ortak noktanın elverişsiz hava şartlarının felakete neden olduğudur. Bölgedeki yoğun yağışların olay mahallinde menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasına neden olduğu belirtilmiştir."

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate alınarak her türlü kaza riskinin önceden hesaplanmasının ve proaktif bir müdahale ve mücadele ruhunun seferber edilmesinin vazgeçilmez önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dünkü tren kazasıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir. Diğer yandan, eğer varsa, eğer tespiti halinde sorumlular ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında lazım gelen yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır. Acımız büyük olsa da milletçe bu acıyı saracak, birlik ve dayanışmayla sıkıntıları aşacak iradi vasfımız ve manevi gücümüz vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, tren kazasında yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Dualarımızın onlarla olduğunu, durumlarını yakından takip ettiğimizi bilmelerini ümit ediyorum."

Bahçeli, kazada hayatlarını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 13:40 bahçeliiii bahçeli sorumlular cezalandırılacak dahi diyemeyecek durumda olmuşsun bahçeliii....seni hiçç tanıyamamışız bahçeli.....

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