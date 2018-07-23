Devlet Bahçeli'den şaşırtan İYİ Parti açıklaması!

Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki krizle ilgili son dakika bir açıklama geldi. Bahçeli yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek verdi.

Bahçeli ''Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor. Akşener'in görevinin devamını sağlamalılar. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler'' açıkalamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Afyon’da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

KORAY AYDIN VE ARKADAŞLARINA GÖREV DÜŞÜYOR: "Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir.

AKŞENER'İN ARKASINDA DURUN ÇAĞRISI: Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır."

KORAY AYDIN: AKŞENER'İN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ: İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Tüm kadrolarımızla lider etrafında kenetlenmiş durumdayız. Biri aday olsa bile kimse Akşener'in önünde duramaz" dedi.

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