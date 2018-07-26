Derya Ürkmez kimdir kaç yaşında Rafet El Roman bombası olay!

Derya Ürkmez kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Derya Ürkmez Rafet El Roman ile aşk mı yaşıyor soruları merak konusu oldu. 29 yaşındaki şarkıcı Derya Ürkmez'in 49 yaşındaki Rafet El Roman ile dudak dudağa pozları basına yansımız ve genç şarkıcı açıklama yaparak aşk iddialarını yalanlamıştı. Peki bir anda herkesin konuştuğu isim olan Derya Ürkmez kimdir mesleği ve şarkıları.

DERYA ÜRKMEZ KİMDİR: Almanya'da yaşayan Derya Ürkmez 20 yaşındadır. Genç şarkıcı Youtube, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden cover yaptığı şarkılar ile ünlenmiştir.

Seslendirdiği "Bana Bırak", "Hasret", "Üzülmedin mi?", "Haydi Söyle" ve "İki Aşık" gibi şarkılar en popüler şarkılar arasındadır. Almanya'da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez'in, haziranda birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor” yorumunda bulunmuştu.

RAFET EL ROMA KİMDİR: Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne, Havsa'da doğmuştur. Asıl adı Rafet Yaşdut'dur. Bir abisi vardır. 1970 yılında anne babası Almanya'ya işçi olarak giderken Rafet'i Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesine bıraktılar. İlkokul birinci sınıfı bu köyde okuduktan sonra Almanya'ya Darmstadt kentine annesinin yanına aldılar. Bundan sonraki öğrenimini orada Almanya'da havalandırma ve kalorifer tesisatçısı eğitimi alarak tamamladı. Almanya'da şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra haftada üç kez İtalyan restoranlarında garsonluk yaptı. Almanya'da bir şarkı yarışmasına girmeden evvel İspanyatatilinden dönen bir arkadaşı ona El Romano isimli İspanyol bir halk kahramanından söz ediyor. Buradan esinlenerek soyadını "El Roman" olarak kullanmaya başlıyor, ancak 4 yıllık uğraşmadan sonra Almanya'da iken mahkeme kararı ile soyadını "El Roman" olarak değiştirdi.

1984 yılında 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 1985 yılında 17 yaşındayken Midnight Entertaintment film şirketine figuran olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. 1988 yılında ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı.1995'de Türkiye'ye gelerek "Gençliğin Gözyaşı" adlı ilk solo albümünü çıkardı.1999 yılında yönetmen ve senaristliğini Sinan Çetin'in yaptığı "Propaganda" adlı filmde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Ali Sunal, birlikte başrol oynadı.

2000 yılında Mehmet Ali Erbil ile Euro 2000 şampiyonası için milli takıma yazdığı "Bir Gol Daha" şarkısını seslendirdi. 2000 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı sinema filminde Erkan Can, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Şahnaz Çakıralp, Sezai Aydın, Uğur Polat, Bülent İnal birlikte başrol oynadı.

2000 yılında Aşkın Nur Yengi ile "Peşindeyim" şarkısında düet yaptı. Rafet El Roman 2000 yılında "RER Müzik" adlı müzik yapım şirketi kurdu.

Rafet El Roman, 2002 yılında "Asayiş Berkemal" filminde; Yıldız Kaplan,Dursun Ali Sarıoğlu, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur,İsrafil Köse ile rol aldı.

2005 yılında "Kalbimin Sultanı" adlı 7. albümünü, 10.Sanat Yılı şerefine müzik severlerin beğenisine sundu, albüm ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak, listelerin bir numarası oldu. Müyap yılın en çok satan albümü ödülü Altın Kelebek, Popsav yılın en başarılı pop sanatçısı ödüllerini aldı.

2007 yılında "Senin Uğruna" filminde Birce Akalay, Ceren Hindistan, Özge Ulusoy, Tuğba Melis Türk ile birlikte rol aldı.

Rafet El Roman, 1996 yılı Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop ile 1996 yılında evlendi. 2003 yılında boşandı. Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı vardır.

Rafet El Roman'ın 2003 yılından beri 7 yıllık eski kız arkadaşı Yeşim Eryıldırım'dan Edvan (d.2010) adında bir oğlu vardır.

Rafet El Roman, 16 Temmuz 2014 tarihinde Ceren Kaplakarslan ile evlendi.