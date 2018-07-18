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Derin Kırışıklıklar Kesin Çözüm...

Derin Kırışıklıklar Kesin Çözüm...

Kırışıklıklar çok hoş karşılamadığımız en kalıcı yaşlılık işaretleridir. Genellikle yüzde, boyunda, ellerin arkasında görülürler. Kılcal damar ve kırışıklık sorunlarına lazerle çözümlerini cevapla.tv kameraları aracılığı ile Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman anlatıyor.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:30 - Güncelleme: 18-07-2018 11:30

Kırışıklıkların oluşmasının temel sebebi fibroblast adı verilen bağ dokularının ana hücrelerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bağ dokularındaki fibroblast hücrelerinde değişiklik meydana getirecek etmenler ise; yaşlanma, aşırı güneş ışığına maruz kalma, sigara içme, çevre kirliliği, yanlış beslenme, az su tüketimi, ilaçlar, genetik etkenler ve hızlı kilo kaybıdır. Kırışıklıklardan kurtulmak için kadınlar genellikle dermal dolgular, anti-aging kremleri ( yaşlanma karşıtı kremler ), botoks tedavileri ve bunlara benzer kimyasal tedavi yöntemleri deniyorlar. Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman anlatıyor.

Yüzümüzde oluşan sorunlardan bir tanesi gevşemenin tedavi edildikten sonra cildin üstünde belli alanlardaki problemlerdir. Bunlar damar problemleri olabilir, leke problemleri olabilir ve dudak üzerinde göz çevresinde oluşan ince kırışıklıkların tedavisi olabilir.

İkonik lazer dediğimiz yeni lazerlerle cildin altı ısıtıldıktan sonra cildin üstündeki özellikle leke problemleri, damar problemleri ve ince kırışıklıkların yine sizi günlük hayatınızdan koparmadan ertesi gün hayatınıza devam edebileceğiniz tedavilerle artık çok daha iyi hale getirebileceğini ve bu tedavileri kliniğimizde yaparken hastalarımızın çok mutlu ayrıldıklarını söyleyebiliyoruz.
 

Kaynak: cevapla.tv

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