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Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:10 - Güncelleme: 24-04-2018 11:22

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı.

PİKNİK İÇİN GİTTİLER DEREYE GİRDİLER... Olay, saat 18.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi Nizgivan deresi kenarında piknik yaptığı sırada, iddiaya göre Ayşe Balcı dereye girdi, akıntıya kapıldı. Melisa Kazan da arkadaşını kurtarmak için suya atladığı sırada akıntıya kapıldı.

ARKADAŞI KURTARILDI AMA... Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise boğularak hayatını kaybetti. Kazan'ın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Ayşe Balcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Melisa Kazan'ın cesedi ise olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan'ın cesedi savcılık kararı ile otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 10:16 allAH RAHMET EYLESİN.AİLESİNİN,ARKADAŞLARININ TANIYAN VE SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN.

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