Denizden 51 valiz çıktı: Değeri 12 milyon lira!

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu ilçesi Saroz Körfezi’nde operasyon düzenledi.

Operasyonda deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye'de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Operasyon sırasında jandarmayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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