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Denizbank kimin? Yeniden satılıyor işte yeni sahibi

Denizbank kimin? Yeniden satılıyor işte yeni sahibi

Denizbank 2012 yılında Rusya'nın Sberbank'ına satılmıştı. Denizbank'ın sahibi olan Ruslar hisselerini satma kararı aldılar. Denizbank'ın müstakbel sahibi Emirates NBD Bank olarak açıklandı. Denizbank'ın satılmasına ilişkin resmi açıklama yapıldı. Denizbank tarafından KAP’a gönderilen açıklamada Emirates NBD Bank ile stratejik görüşmelerin başladığı duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 13:51 - Güncelleme: 30-01-2018 14:09

Sberbank’ın, Denizbank A.Ş.'deki hisselerini Emirates NBD Bank’a satacağı yönündeki iddialar doğrulandı. Denizbank'tan resmi açıklama bugün geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Denizbank'ın Emirates NBD Bank ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Denizbank'ın satışına ilişkin açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve sürecin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığı bildirildi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir. Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir.” 

DENİZBANK KİMİN? : Denizbank 28 Eylül 2012 yılında Rusya'nın Sberbank'ı tarafından alınmıştı. 6 yıldır Denizbank'ın sahibi olan Rus Sberbank, Türk bankacılık sisteminden bu satışla çıkmış olacak.

DENİZBANK'I KİM KURMUŞTU İLK SAHİBİ : Denizbank '’Hayat Deniz’de Güzel' sloganıyla 1938 yılında Türkiye devleti tarafından kuruldu. Bankanın 1938 yılındaki kurulum amacı, Türkiye’de denizcilik faaliyetlerine olan finansman değerini maksimum düzeye çıkarmaktı. 1992’li yıllarda Emlak Bank ile birleşen Denizbank, 1997 yılında üç farklı şubesini satış çıkarmıştı. Denizbank Ruslara satıldıktan 1 yıl sonra Citibank'ı bünyesine katmıştı.

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