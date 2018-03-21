  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Deniz Bölükbaşı kimdir MHP'den kaset komplosuyla gitmişti

Deniz Bölükbaşı kimdir MHP'den kaset komplosuyla gitmişti

Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Eski Milletvekili Deniz Bölükbaşı kimdir? Deniz Bölükbaşı MHP'nin kaset komplosu skandalı sonrası istifa kervanına katılan isimlerdendi. Peki pek çok isimle birlikte MHP'den istifa eden Deniz Bölükbaşı kimdir nereli ailesi ve siyasi hayatı hakkında bilinmeyenler...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-03-2018 08:58 - Güncelleme: 21-03-2018 08:58

MHP eski Milletvekili Deniz Bölükbaşı vefat etti. Bölükbaşı MHP'de kaset komplosu olayı sonrası görevinden istifa eden vekillerden birisiydi. Peki Deniz Bölükbaşı kimdir siyasi hayatı ailesi hakkında bilinmeyeler neler?

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
1949 yılında Ankara’da doğdu. Millet Partisi kurucu lideri Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dışişleri Bakanlığı’nda son görevi, Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye daimî temsilciliği idi. 1 Mart Tezkeresi sırasında Amerika ile görüşmelerde Türk tarafının heyet başkanlığını yaptı. Ankara eski milletvekili.

ADININ ÖYKÜSÜ

Babası Osman Bölükbaşı, oğlu 21 günlükken İnönü ve Bayar'a suikasttan, gizli örgüt suçlamasıyla haksız yere hapse atıldı. Götürülürken oğlunun yanına gelip; "Oğlum Deniz, baban gidiyor, belki gelmez. Bu memleketin pisliğini az su temizlemez diye adını Deniz koydum. Ben gelemezsem sen temizle" der.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Deniz Bölükbaşı kimdir MHP'den kaset komplosuyla gitmişti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro