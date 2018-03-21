Deniz Bölükbaşı kimdir MHP'den kaset komplosuyla gitmişti

MHP eski Milletvekili Deniz Bölükbaşı vefat etti. Bölükbaşı MHP'de kaset komplosu olayı sonrası görevinden istifa eden vekillerden birisiydi. Peki Deniz Bölükbaşı kimdir siyasi hayatı ailesi hakkında bilinmeyeler neler?

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

1949 yılında Ankara’da doğdu. Millet Partisi kurucu lideri Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dışişleri Bakanlığı’nda son görevi, Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye daimî temsilciliği idi. 1 Mart Tezkeresi sırasında Amerika ile görüşmelerde Türk tarafının heyet başkanlığını yaptı. Ankara eski milletvekili.

ADININ ÖYKÜSÜ

Babası Osman Bölükbaşı, oğlu 21 günlükken İnönü ve Bayar'a suikasttan, gizli örgüt suçlamasıyla haksız yere hapse atıldı. Götürülürken oğlunun yanına gelip; "Oğlum Deniz, baban gidiyor, belki gelmez. Bu memleketin pisliğini az su temizlemez diye adını Deniz koydum. Ben gelemezsem sen temizle" der.