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Demirtaş'tan muhalefete tepki! Gül'le görüşenler...

Demirtaş'tan muhalefete tepki! Gül'le görüşenler...

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Demirtaş, 24 Haziran muhalefetin aday belirleme konusunda şeffaf olmadığını belirtirken 'Adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar, kampanya esnasında halkı çalışmalara katamazlar' dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:11 - Güncelleme: 02-05-2018 10:11

Cumhurbaşkanı adaylığı resmen açıklanmayan Demirtaş, 24 Haziran'a sayılı günler kala Cumhuriyet'e bir köşe yazısı yazdı.

"Seçim sadece sandık değildir" başlıklı yazısında hem hümükete hem muhalefete çok sert eleştirililer yönelten Demirtaş, "HDP, kendi cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını en geniş katılımlı toplantılarla, doğrudan halkla belirleme yöntemini seçti. Zaman darlığı nedeniyle yetersiz de olsa bu son derece önemli ve anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin aday belirleme sürecindeki yaklaşımını çok sert ifadelerle eleştiren Demirtaş, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

'İNANDIRICILIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR'

AKP blokunun manipülatif müdahalelerine kapalı tutmak amacıyla olabildiğince gizli yürütülen bu görüşmeler, halkın tartışmalara katılımını da engellemiş oluyor. Tam demokrasi şiarıyla yola çıkanlar, daha aday belirleme aşamasında halkın katılımının önünü açmazlarsa, inandırıcılık sorunu ile karşı karşıya kalacaklardır.

'AKIL EDEMİYORLAR'

Adaylık meselesinde Abdullah Gül ile doğrudan görüşenler kimlerdir, kaç kez görüştüler, bilmiyorum. Ya da Meral Akşener ile veya ismi geçen diğer adaylarla kaç defa görüşüldü, ne konuşuldu? Bilinmiyor. Gelin görün ki, bu isimlerle sabah akşam görüşenler, bir defa bile demokrasi mücadelesi yürüten güçlerle adaylık konusunda bir araya gelmeyi akıl edemiyorlar.

'ADAYLARINI OTEL ODALARINDA TARTIŞANLAR...'

Adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar, kampanya esnasında halkı çalışmalara katamazlar. AKP bloku, kötü bir ürünü reklam kampanyasıyla “pazarlamaya” çalışırken, bizler radikal demokratik bir tutumla emeği, adaleti, barışı, laikliği, özgürlüğü ve eşitliği her adımda halkla birlikte ilmek ilmek örerek seçime doğru gitmeliyiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Adanali 02 Mayıs 2018 11:04 Sivasli sen de madimaki yakanlardasin herhalde ,

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