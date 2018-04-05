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Demet Akalın Seda Sayan'a neden küstü neler oldu-yılın olayı!

Demet Akalın Seda Sayan'a neden küstü neler oldu-yılın olayı!

Demet Akalın ve Seda Sayan neden küstü, Demet Akalın Seda Sayan'ı takipten neden çıkardı soruları magazin basınının gündemi oldu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ve Demet Akalın arasında neler oluyor, neden birbirlerini sildiler. Herkesin konuştuğu magazin olayının baş kahramı Seren Serengil ya da Hande Yener mi? İşte merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 16:10 - Güncelleme: 05-04-2018 16:10

Demet Akalın Seda Sayan neden küstü, Demet Akalın Seda Sayan'ı instagramdan neden sildi soruları merak konusu oldu. Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Seren Serengil'i Hande Yener ile barıştırması Demet Akalın'ı kızdırdı. Bilindiği üzere Demet Akalın ve Hande Yener yıllardır küs, sürekli birbirlerine göndermeler yaparak aralarının asla düzelmeyeceği sinyallerini veriyorlardı. Seda Sayan araya girip ikiliyi barıştırınca Demet Akalın Seda Sayan ile yolları ayırma kararı aldı ve takipten çıkardı.

Demet Akalın ile Seda Sayan, önceki akşam yakın arkadaşları Fatih Ürek'in doğum günü partisine katıldı. İkilinin partide birbirlerine uzak masalarda oturması dikkat çekti.

HANDE VE SEREN'İ BARIŞTIRMIŞTI: Sayan ile göz teması bile kurmayan Akalın geceden erken ayrıldı. Küslüğün sebebi; Seda Sayan’ın Demet Akalın’ın uzun süredir davalık olduğu Hande Yener ile Seren Serengil’i barıştırması...

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA: Seda Sayan ise konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve Duymayan Kalmasın'a konuştu. Sayan, "Bunun için tavır alıyorsa, canı sağolsun" dedi.

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