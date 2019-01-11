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Dehşet saçtı: Hamile eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

Dehşet saçtı: Hamile eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan zanlı, kısa sürede yakalanırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 19:03 - Güncelleme: 11-01-2019 19:03

MALATYA'da bir kişi boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda; edinilen bilgilere göre, eşi S.G. ile boşanma aşamasında olan Ümit G. bir süredir ayrı yaşadığı karısını takibe aldı. Eşi S.G.'nin akşam saatlerinde annesi A.F.Y. ile halk otobüsünden inerek evlerine gittiğini gören Ümit G., yanında getirdiği pompalı tüfekle anne-kıza kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucunda S.G. ile annesi A.F.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Ümit G. bölgede bulunan kayısı bahçeleri arasından izini kaybettirerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri Ümit G.’yi olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden S.G. ile A.F.Y.'nin cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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