Dehşet anları: Pompalı tüfeklerle siteyi bastılar!

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında 'kiracı' nedeniyle tartışma çıktı.

Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı.

Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdıklarından oluşan grup, gece saatlerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Site girişine ve görevlilerin kulübelerini parçalayıp rast gele ateş açan grup güvenlik görevlisi Baran Ş.'yi yaraladı.

Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Saldırıda bulunan grup, ardından olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayan karışan bir çoğu maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.