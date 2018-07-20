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DEAŞ'lı Çeçen gelin İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'lı Çeçen gelin İstanbul'da yakalandı

Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Çeçenistan eski bakanın kızı Seda Dudurkaeva, İstanbul'da yakalandı. Güzelliğiyle örgütte de tartışma yaratan Dudurkaeva cezaevine gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 19:34 - Güncelleme: 20-07-2018 19:34

DAEŞ'in öldürülen askeri kanat sorumlusu Tarkan Batıraşvili’nin eşi Seda Dudurkaeva, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Çeçenistan'ın eski bakanlarından birinin kızı olan Dudurkaeva'yı Rusya'nın kırmızı bültenle aradığı ortaya çıktı.

Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle tüm dünyada aranıyordu. Aranan DAEŞ'li Çeçen gelin İstanbul'da ortaya çıktı. DAEŞ'in askeri kanat sorumlusu Ebu Ömer el Şişani öldürülünce, eşi Seda Dudurkaeva yasadışı yollardan sınırı geçerek Türkiye'ye geldi. Hücre evlerinde kalırken İstanbul polisinin DAEŞ'e yönelik operasyonunda gözaltına alındı.

ŞİŞANİ EŞİ İÇİN HAMZAT'I ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Terör örgütünün en önemli isimlerinden biri olan Ebu Ömer el Şişani'nin 25 yaşındaki eşiyle ilgili çarpıcı bilgiler de ortaya çıktı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Seda Dudurkaeva Çeçen kökenli... 2014'te internet üzerinden terörist Ebu Ömer el Şişani'nin sağ kolu Hamzat'la tanıştı. Suriye'ye kaçıp evlendi. Hamzat, bombalı saldırıda ölünce, Dudurkaeva, ailesine dönmek istedi. El Şişani ise onu bırakmadı, eşi yaptı.

ÇEÇEN LİDER GÖREVDEN ALDI

Seda Dudurkaeva'nın babası Çeçenistan'da bakandı. Genç kız, DAEŞ'e katılmadan önce Çeçenistan'da lüks içinde yaşıyordu. Bakan olan baba Asu Dudurkaeva, kızı DAEŞ'e katılınca Çeçen lider Kadirov tarafından görevden alındı. Rusya da, Interpol aracılığıyla DAEŞ'li Çeçen gelin için kırmızı bülten çıkarttı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan 2 çocuk annesi DAEŞ'li Çeçen gelin, İstanbul'da tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 20:05 verin en agir cezayi guzelligi iceride gecsin, pkk deas isis hic ayrimcilik yok terurust cezasini cekmeli

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