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DEAŞ’ın ilk kanlı saldırısıydı! Ulukışla canisinin davasında flaş gelişme

DEAŞ’ın ilk kanlı saldırısıydı! Ulukışla canisinin davasında flaş gelişme

Yargıtay, terör örgütü DEAŞ’ın Niğde Ulukışla saldırısıyla ilgili davada kararını verdi. Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu’ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri’ye verilen ağırlaştırılmış ömür boyu ve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:48 - Güncelleme: 23-03-2018 10:48

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki ilk kanlı eylemi olarak bilinen saldırı, 20 Mart 2014’te Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana geldi. K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana otoyolunda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açtı. Şüpheliler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban’ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladı. Daha sonra ise çaldıkları kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı öldürerek kaçtı. Çatışmada yaralanan teröristler, kısa sürede yakalandı.

CANİLERİN CEZALARI ONANDI
Şüpheliler, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Davanın karar duruşması, 15 Haziran 2016’da yapıldı. Sanıklardan Muhammed Zakiri ile Çendrim Ramadani susma hakkını kullanırken, Benyamin Xu “Ben kimseyi öldürmedim” dedi. Mahkeme, sanık Benyamin Xu’nun 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 179 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası, Çendrim Ramadani’nin 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 174 yıl 6 ay hapis ile 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

TUTUKSIZ SANIKLARA BERAAT
Mahkeme, Muhammed Zakiri’yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 124 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezasına, diğer tutuklu sanık Fuad Mövsümöv’ü de 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıklar taksi şoförü K.Ö. ile H.Y., K.Y. ve A.Y.’nin ise beraatına karar verdi.

DEVLET KURMAYI AMAÇLIYORLAR
Habertürk'te yer alan habere göre; karar temyiz istemi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı. Türkiye’nin DEAŞ’ı 2013’te terör örgütleri listesine aldığı anımsatılan kararda, DEAŞ’ın dünya üzerindeki Müslüman devletleri yıkarak bir devlet kurmayı amaç edindiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • tabi 23 Mart 2018 11:52 adamın yüzüne bakınca içinde şeytan olduğu o kadar aşikar ki.

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