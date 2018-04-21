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Damadın cevabı yüzünden nikah iptal oldu

Damadın cevabı yüzünden nikah iptal oldu

Manisa'daki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru nikahı iptal etti.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 18:52 - Güncelleme: 21-04-2018 18:52

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi.

 Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

NİKAH MEMURU KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.

ÇİFTİN NİKAH İŞLEMLERİ İPTAL OLDU

Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • KENDİNİ NE SANDIYSA........... 21 Nisan 2018 19:30 ADAM ESPRİ YAPMIŞ,AKLI OLAN ANLAR BUNU SADECE İKAZ EDİP TEKRARLATABİLİRDİ,HANİ EVLİLİK KUTSALDI,KATI ADAM,MUTSUZ BİRİ MUTLAKA SORGULANMALI.

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