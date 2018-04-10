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D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri

D vitamini nelerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri

D vitamini hangi yiyeceklerde bulunur ve D vitamini eksikliğinde neler olur biliyor musunuz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık sağlığımız için büyük öneme sahip D vitamini eksikliğini anlattı. D vitamini eksikliğinin belirtilerinden biri sürekli gergin olmanız.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 11:43 - Güncelleme: 10-04-2018 11:43

Vücut için alınması gereken temel vitaminler arasında yer alan D vitamini, sadece kemik gelişimini değil vücudun birçok alanında görev yapıyor. Kemikler için çok önemli olan D vitamini aynı zamanda beyin, kalp, mide, prostat, pankreas, deri ve göğüs için oldukça gerekli
bir madde. D vitaminin, eksikliğinde birçok problemi beraberinde getirdiğini ifade eden Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, D vitamine dair bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

D vitamininin neye yarar? : Raşitizm hastalığını önler, Kas kasılmalarına engel olur. İnce bağırsaktaki emilimi gerçekleştiren fosfor ve kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar.Kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesine engel olur. Diş gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Hormonların düzenlenmesine yardımcı olur.

D vitamini eksikliği nelere sebep olur ? : D vitamini vücudumuz için o kadar gereklidir ki, eksikliği vücudun sağlıklı işleyişinis andığımızdan daha fazla etkiler. Önemi bu kadar açıkken toplumumuzda D vitamini eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemidir. Vücudun D vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe vücuda alınması gereken D vitamini miktarı da artar. Bu sebeple mutlaka yaş aldıkça daha fazla D vitamini alınmalı, kemiklerin ince ve kırılgan olmasının önüne geçilmelidir.

D vitamini eksikliğinin belirtileri; Yorgunluk,Vücutta ağrı,Kemik ağrısı, Yürümekte zorlanma, Kuvvet kaybı, Bağışıklık sisteminin zayıflaması,Eklemlerde ağrı, Değişken ruh hali, Uykusuzluk, Depresyon,
Saç dökülmesi,

D vitamini nelerde olur d vitamini olan besinler; Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı, ton balığı, Somon, Balık yağı, Mantar, Maydanoz, Yonca, Isırgan otu, Yulaf, Uskumru, İstiridye, Karaciğer, Yumurta sarısı, Tatlı patates.

D vitamini eksikliği neden olur? : Yeterli güneş ışığı almamak, Sadece besinlerden alınan D vitamininin yetersiz kalması ve takviye olarak
alınmaması, D vitamini ihtiyacını arttıran durumlarla karşı karşıya kalmak, (gebelik, obezite) Koyu renk tenine sahip olmak, Günün büyük kısmını kapalı ortamlarda geçirmek, Cildin büyük bir kısmının kıyafetlerle kapalı olması.

D vitamini eksikliğinde risk grupları; Kronik böbrek rahatsızl ığı, Karaciğer yetmezliği, KistikFibrozis, Hiperparatiroidi, AIDS tedavisi,Gebe ve emziren kadınlar, Şişman çocuk ve yetişkinler.

D vitamini eksikliğinde tedavi : Tedavi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini verilerek yapılır. Hastanın durumu, yaşı ve eksikliğin şiddetine göre en uygun tedavi şekli ve dozu belirlenir. Enjeksiyon, her gün ilaç
almayı sevmeyen ya da unutan bireyler için idealdir. Tek doz ilaç enjeksiyonu 6 aylık ihtiyacı karşılayabilir. Ağızdan tedavilerde ise ilacın günlük, haftalık ya da aylık düzenli olarak alınması gerekir.

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