D Vitamini eksikliği saçlarınız dökülüyorsa ve ağrı varsa...

Vücut için alınması gereken temel vitaminler arasında yer alan D vitamini, sadece kemik gelişimini değil vücudun birçok alanında görev yapıyor. Kemikler için çok önemli olan D vitamini aynı zamanda beyin, kalp, mide, prostat, pankreas, deri ve göğüs için oldukça gerekli

bir madde. D vitaminin, eksikliğinde birçok problemi beraberinde getirdiğini ifade eden Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, D vitamine dair bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

D vitamini eksikliği : D vitamini eksikliğinde uyuklama hali, yorgunluk hissi ve fiziksel aktivite isteksizliği yaşanıyor. Peki D vitamini eksikliği neden olur? Yeterli güneş ışığı almamak, Sadece besinlerden alınan D vitamininin yetersiz kalması ve takviye olarak alınmaması, D vitamini ihtiyacını arttıran durumlarla karşı karşıya kalmak, (gebelik, obezite) Koyu renk tenine sahip olmak, Günün büyük kısmını kapalı ortamlarda geçirmek, Cildin büyük bir kısmının kıyafetlerle kapalı olması.

D vitamini eksikliğinin belirtileri; Yorgunluk,Vücutta ağrı,Kemik ağrısı, Yürümekte zorlanma, Kuvvet kaybı, Bağışıklık sisteminin zayıflaması,Eklemlerde ağrı, Değişken ruh hali, Uykusuzluk, Depresyon,

Saç dökülmesi,

D vitamini eksikliğinde risk grupları; Kronik böbrek rahatsızl ığı, Karaciğer yetmezliği, KistikFibrozis, Hiperparatiroidi, AIDS tedavisi,Gebe ve emziren kadınlar, Şişman çocuk ve yetişkinler.

D vitamini normal değerleri ne olmalı; kanda 20 ng/mL’den düşük ise D vitamini eksikliği; 20 ile 30 ng/mL arasında ise D vitamini yetersizliği; 30 ng/mL’den yüksek ise yeterli düzey D vitamini olarak tanımlanır. Tercih edilen aralık 40-60 ng/mL’dir. Avrupa Endokrin Derneği Klinik Uygulama Kılavuzu’na göre 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük idame olarak alınması gereken D vitamini dozu 1000 ünitedir. Kullanımı kolay sprey formda, katkı maddesi ve BHA içermeyen D3 vitaminleri tercih edilmesi uygundur.

D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ : İnsan sağlığı için büyük önem taşıyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini, bahar yorgunluğuna karşı da bir kalkan olarak karşımıza çıkıyor. Kaslara güç veren D vitamini, eksikliğinde bahar yorgunluğunu da tetikliyor.

Hava ve mevsim değişikliğinin insan biyoritmini olumsuz etkilediğini belirten Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli,“Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artar ve bu yük, havada bulunan pozitif ve negatif yüklü iyonlar aracılığıyla taşınır. Bu taşıma dengesi bozuklukları; iklim değişikliği dönemlerinde sıkça karşımıza çıkarak, insanlarda yorgunluk belirtilerine ve hatta ruhsal sıkıntılara yol açar. Kas ağrıları, omuz, sırt ve boyun ağrıları yine baharın gelişiyle artar, yorgunlukla birlikte; konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirlilik, hafıza zayıflaması ve uyku bozuklukları görülebilir. D vitamini eksikliği de bilindiği gibi yorgunluk, halsizlik ve kas güçsüzlüğüne neden olur. Bu nedenle bahar yorgunluğuna karşı kanda D vitamini düzeyi düşük çıkanlar bir an önce eksiğini tamamlamak için tedaviye başlamalıdır.” açıklamasında bulundu.

D vitamini nelerde olur d vitamini olan besinler; Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı, ton balığı, Somon, Balık yağı, Mantar, Maydanoz, Yonca, Isırgan otu, Yulaf, Uskumru, İstiridye, Karaciğer, Yumurta sarısı, Tatlı patates.

D vitamini eksikliğinde tedavi : Tedavi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini verilerek yapılır. Hastanın durumu, yaşı ve eksikliğin şiddetine göre en uygun tedavi şekli ve dozu belirlenir. Enjeksiyon, her gün ilaç

almayı sevmeyen ya da unutan bireyler için idealdir. Tek doz ilaç enjeksiyonu 6 aylık ihtiyacı karşılayabilir. Ağızdan tedavilerde ise ilacın günlük, haftalık ya da aylık düzenli olarak alınması gerekir.