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Cüneyt Arkın öldü mü son durumu doktoru anlattı hastalığı...

Cüneyt Arkın öldü mü son durumu doktoru anlattı hastalığı...

Cüneyt Arkın öldü mü, son durumu nasıl ve Cüneyt Arkın'ın hastalığı ne soruları dün akşam usta oyuncunun yoğun bakıma alınmasının ardından merak konusu oldu. 81 yaşındaki duayen Cüneyt Arkın KOAH hastalığı nedeniyle nefes darlığı yaşamış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Cüneyt Arkın son durumunu doktoru anlattı iyi haberi duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:50 - Güncelleme: 06-08-2018 09:55

Cüneyt Arkın son durumu nasıl, Cüneyt Arkın'a ne oldu hastalığı ne soruları bir anda binlerce kişi tarafından merak edilidi. Silivri'deki yazlığında tatil yapan usta isim Cüneyt Arkın dün akşam saatlerinde nefes darlığı yaşamış ve acile yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan 81 yaşındaki duayen oyuncu Cüneyt Arkın'dan ise bugün son haber geldi, doktoru Cüneyt Arkın'ın son durumunu anlattı. KOAH hastalığı ile yılardır savaşan Arkın, bugün hastaneden taburcu oldu. İnstagram hesabından ise sevenlerini mutlu edecek "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajını verdi. 

CÜNEYT ARKIN'A NE OLMUŞTU: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

TABURCU OLDU: Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından da "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajı paylaşıldı.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR, GERÇEK ADI NE: Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. 8 Eylül 1937 doğumlu olan Cüneyt Arkın aslen Eskişehir'lidir. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya gelen Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'du. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Cüneyt Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yapan Cüneyt Arkın, 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

CÜNEYT ARKIN'IN SİNEMA KARİYERİ: 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

REDDETTİĞİ ÖDÜL: 12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Siyasi basktı ile ödül Cüneyt Arkın'a verilince ünlü sanatçı bunu reddetti.

Cüneyt Arkın Türk sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

CÜNEYT ARKIN'IN EŞİ BETÜL VE ÇOCUKLARI : Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatur bir şirkette genel müdürlük yapıyor. Cüneyt Arkın'ın oğullarından Murat babasının izinden gitti ve dizilerde rol alıyor.

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