Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alım sınavı tarihi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alım başvuruları son gün zaman, başvurular ne zaman bitiyor ve sınav tarihi ne zaman sorularının yanıtı geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda "İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı" başvurularının uzatıldığı açıklandı. İşte detaylar...



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılacağı duyurulan "İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı" başvuruları, 20 Ocak 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulan sınavın başvuruları, yoğun talep sebebiyle 20 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Açıklamada, sınav başvurularında yapılan hatalar nedeniyle konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sınava sadece ilan metninde yer alan fakülteler ve bölümlerden başvuru yapılacaktır. İlanda belirtilen fakülte ve bölümler dışında başvuru yapan adayların YÖK'den denklik belgesi alması gerekmektedir. Denklik belgesi olan adaylar, mezun oldukları bölüme denk olan bölümden başvuru yapacaktır.

Söz konusu başvurularda alan bilgisi sınavı öncesinde 'YÖK Denklik Belgesi' ibraz edilmek zorundadır. Denkliği olmadığı halde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır ve sınava alınmayacaktır."

II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren

- Hukuk, siyasi bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden (10 kişi)

- İletişim fakültelerinden (15 kişi)

- Mühendislik fakültelerinden (bilgisayar, yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme bölümleri - 4 kişi) veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar "ön eleme yazılı yarışma" sınavına davet edilecektir.

(3) İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.

(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık (www.iletisim.gov.tr) resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer verilecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

(1) Ön eleme sınavı 16/02/2019 tarihinde saat 10:00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ

(1) Adaylar, sınava girebilmek için "Sınav Giriş Belgesi" ile "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

(2) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

(3) Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 11-15 Şubat 2019 adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.