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Cumhurbaşkanlığı: 'Ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı kazanacağız'

Cumhurbaşkanlığı: 'Ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı kazanacağız'

Dolar kurundaki dalgalanmaların ardından Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız" denildi

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 00:11 - Güncelleme: 13-08-2018 00:11

Dolar kurundaki dalgalanmaların ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı 'Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım' şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

'Dolar mevduatlarına el konulacak' söylentisi çıkardılar zirveden flaş açıklama

 

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız."

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