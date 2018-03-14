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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorları ağırladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Afrin'deki son durumu paylaşırken, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğu müjdesini de verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 21:09 - Güncelleme: 14-03-2018 21:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlıkçıları ağırladı. "Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz." diyen Erdoğan, "Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur." diye konuştu. Afrin harekatıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, ''Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur.

Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazilerdeler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.

Güneydoğu'da bu terörsitler okullarımızı bombalamadı mı? Yakmadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak. Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun Kürt kardeşimin okuyacağı okulu yakıyorsun.

Ey Amerike bak bunlar PKK'nın ta kendisidir.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında görevleri gereği geride kalması gerekirken cephe hattıan koşan Yelda hemşiremiz gibi. Çığ altında kalan askerimizi kurtardıktan sonra 12 saat mahsur kalan doktorumuzu biliyoruz. Görevleri başında şehit edilen sağlık personelimize rahmet niyaz ediyorum.

AFRİN HAREKATI

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik giriyoruz, yaklaştık.

Amerika'nın burada sınırı mı var. Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor. Söyleyeyim YPG ile. Onların bu kadar silah mühimmat getirdikleri yere biz Kızılayımız, AFAD ile insani yardım taşıyoruz, aramızdaki fark bu. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.

"ABD, SURİYE'DE 20 ÜST KURDU. NİYE KURULDU BUNLAR?"

ABD, Suriye'de 20 üst kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya Savaşı anlamına gelir.

Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu korumak zorundayız. Başarının sırrı insandır. İnsan varsa emek var, sermaye var, hatta tüketim var. Avrupa ülkelerinin en büyük sıkıntısı nüfus artışının eksiye düşmesidir. Sizlerin de desteği ile nüfusumuza hep birlikte sahip çıkacağız.

ŞEHİR HASTANELERİ

Bu benim geleceğe yönelik projelerim içindeydi. 30 büyük şehrimizde bunaların olması şart. Ondan sonra sıra sıra bunları küçülterek diğer şehirlerimizde devam etmek. 

SAĞLIKÇILARIN YIPRANMA PAYI

Sağlıkçıların yıpranma payı konusunda Başbakanımızla görüştük, hükümet programımız içinde.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 14 Mart 2018 22:53 yazik lar olsun burda ötenlere

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