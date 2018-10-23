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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olay 'ittifak' açıklaması Bahçeli'ye gider yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olay 'ittifak' açıklaması Bahçeli'ye gider yaptı

MHP'nin ittifak açıklaması sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönmüştü. Erdoğan da parti grubunda bombayı patlattı ve 'af' için direnen MHP'ye gider yaptı. İşte son dakika açıklamaları:

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 13:05 - Güncelleme: 23-10-2018 13:20

AK Parti ile MHP arasında 'af' çekişmesinde ipler bugün koptu. MHP Lideri Devlet Bahçeli 'Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır" deyince gözler Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da parti grubunda Bahçeli'ye ajansların son dakika olarak geçtiği şu yanıtı verdi:

-'Cumhur ittifakına gölge düşmesine izin vermemeliyiz. Yerel seçimlerde mademki 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz."

Af-Erken emeklilik-andımız resti

MHP ile AK Parti arasındaki ittifakı sonlandırma kararını Bahçeli af, erken emeklilik ve andımız' mevzusuna dayandırmıştı. Erdoğan bu 3 konuda da Bahçeli'nin restine restle karşılık verdi ve şunları söyledi:

-Af meselesi gündeme geldiğinde arkadaşlarıma talimat verdim. Böyle bir düzenlemenin milletin vicdanını rahatsız edeceğini gösterdi. Eğer adalet mülkün esasıysa o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak için adil davranmaya mecburuz. Kalkıpta uyuşturucu baronlarıyla torbacılık yapanları bir araya getirmek ayrı ayrı değerlendirmek bunu anlamak mümkün değil.

-Bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz. Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz. Hırsızlık, bunları yapanlara mı diyeceğiz.

-Biz devlete karşı işlenmiş suçlarda ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Biz devlet olarak bir katili affettiğimiz zaman maktulün ailesini bunu nasıl anlatacağız?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
-Emeklilikte yaşa takılanlar diye ifade edilen meselede ülkemizin kaldıramayacağı bir yükün fotoğrafı çıktı. Bunun kararını Meclis verecektir. Bizim kimseyi ne kurum ne de isim olarak hedef almamız söz konusun değildir. Sosyal medyadaki açıklamaların yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyor ve üzülüyorum.

ANDINIZ YANITI
-Andımız konusunda Türkiye'yi haketmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bazı hastalıkların hala yaşadığını gösteriyor. Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

AK Parti-MHP ittifakı : -Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda ittifak içinde olmak her konuda aynı çizgiyi takip etmesini gerektirmiyor. AK Parti ve MHP ayrı partilerdir. Farklı düşündüğümüz konularda herbirimiz kendi yolumuzu takip ederiz. MHP ile af, and, emeklilik konusunda farklı düşündüğümüz görülüyor. Biz bu farkları yapıcı bir dille ifade etmeye çalıştık. Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye saygısızlık etmeyi aklımızdan geçirmeyiz. Bizim siyaset tarzımızda da böyle bir uslüp yoktur.

-Yerel seçimlerde mademki 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz." Hazırlıkları belli bir noktaya getirecek ve büyükşehirlerden başlayarak adaylarımızı belirleyip sahaya erkenden ineceğiz."  

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi sosyal medya sallandı! Bomba yorumlar

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 14:17 Cumhurbaskani bahceliyi kullanmis ve bir kenara birakmistir. Simdi fatkli bir strateji uzerinden yuruyor. Bayram degil seyran degil Danistay and ile ilgili bir karar aliyor ve milliyetcilik hortlatiliyor. Yerelde dogu ve Güneydoğu'ya dogru bir mesaj veriliyor" Turk milliyetcilerine direnen partiyiz". Andi sizin icin kaldirdik simdi size ihtiyacimiz var.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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