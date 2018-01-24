Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obama itirafı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44.Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Barrack Obama'nın kendilerini aldattığını ifade ederken ''Bizim de zeytinlik harekatımız vardı Münbiç'te Obama bizi aldattı, sözünde durmadı.'' dedi.

''OBAMA BİZİ ALDATTI'

''Obama döneminde bizim de zeytinlik harekatımız vardı'' diyen Erdoğan, ''Münbiç'te Obama bizi aldattı, sözünde durmadı. Münbiç'te Küt yok ki yüzde 90 arap var. Aynısını Kobani'de yaptılar. Sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Orada hesap terör devleti kurma hesabıydı. Arapları kovup teröristleri yığdılar.'' ifadelerini kullandı.

''ASKERLERİMİZİ ÖLÜMÜ KORKUTUYOR''

Cumhurbaşkanı, ''Zeytindalı operasyonunda 22 şehit verdik. ÖSO ve bizim şehitlerle birlikte karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler. TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor. Şu anda askerlerimiz ölümü korkutuyor. Ölümden korkmuyorlar. Ne diyorlar 'Düğüne gidiyoruz' diyorlar. Bizim askerimiz böyle.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı!

ABD'li Ortadoğu uzmanından bomba itiraflar!