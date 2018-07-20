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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 13:23 - Güncelleme: 20-07-2018 13:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerde istenen sonuç alınamamıştır. Kıbrıs'ta çözüme ulaşılması Doğu Akdeniz'in istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

KIBRIS TÜRKÜ ÇÖZÜME BAĞLILIĞINI HER ZAMAN GÖSTERDİ: "Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve nihai olarak mevcudiyetine kasteden teşebbüsü tarihe gömen Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri'ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Kıbrıs Türkü Ada'da barışa ve çözüme olan bağlılığını tarih boyunca her vesileyle kanıtlamış, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen her türlü badirenin üstesinden gelebilecek iradeye sahip olduğunu müteaddit defalar ortaya koymuştur.

ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ: Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüme ulaştırılabilmesi için son yarım asırdır elbirliğiyle çabalıyoruz. Ancak, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da, maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinin hiç birinden istenilen sonuç alınamamıştır.

TÜRKİYE ASLA İZİN VERMEYECEK: Bunun son örneğine, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olduk. Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılması, Doğu Akdeniz'in bir güvenlik, istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacaktır. Bu da başta Ada'daki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır. Ancak tabiatıyla Anavatan ve Garantör Türkiye çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir.

TÜRKİYE İSTİKRARIN TEMİNATI OLMAYA DEVAM EDECEK: Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs Adası'nda, gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anarken, şahsım ve Türk Milleti adına Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle tebrik ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum.."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 14:09 Para verirlerse vaz gecersin

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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