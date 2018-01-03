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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rekor destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rekor destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki milletin nezdinde büyük bir desteğe dönüştü.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 18:01 - Güncelleme: 03-01-2018 18:01

ABD Başkanı Trump'ın skandal Kudüs kararına Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaptığı kritik açıklamalarla Türkiye'nin Kudüs davasında Filistin'in yanında olduğunu göstermişti.

Erdoğan aynı zamanda dünya liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde uluslararasını kamuoyunun Kudüs meselesine dikkat çekmesine önemli bir rol oynamıştı.

ERDOĞAN'IN KUDÜS MESELESİNDEKİ TAVRINA BÜYÜK DESTEK

A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı. Halkın büyük bir bölümünün destek verdiği Kudüs politikasını desteklemediğini belirtenlerin oranı ise %11,4'te kaldı.

CHP'YE OY VERENLERİN %70'İ KUDÜS POLİTİKASINI DOĞRU BULUYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına AK Parti'ye oy veren seçmenin %97,6'sı destek oluyorken, CHP tabanında da Kudüs politikasına ciddi oranda destek verildiği görülüyor. AK Parti seçmeninde sonra Kudüs politikasına en çok destek veren parti ise %92,7'lik oranla Milliyetçi Hareket Partisi. HDP seçmeni içerisinde verilen destek ise %72.5.

HALKBANKASI'NA KUMPAS DAVASINA HALK ABD'NİN TAVRINI YANLIŞ BULUYOR!

ABD'de devam Halkbank'a kumpas davasında ise halkın büyük bölümü ABD'nin tavrını politik ve yanlış buluyor. Ankete katılan insanların %78,1'i ABD'de devam eden dava sürecini doğru bulmuyor ve "Amerika bu dava üzerinden Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor" görüşünde birleşiyor.

MHP TABANINDA YÜZDE 93

Ayrıca Kasım ve Aralık ayları kıyaslandığında dava süreci devam ederken halkın bu davayı kumpas olarak görme yönündeki eğiliminin arttığı tespit ediliyor.

AK Parti'ye oy veren seçmenin %96,3'ü ABD'deki davaların amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu yönünde fikir beyan ederken bu görüşe destek MHP tabanında %93,3, CHP tabanında %52'8, MHP tabanında ise %93,3 olarak görülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • Misafir 03 Ocak 2018 22:09 Bu ülkede amborgoyu deldiğimiz için ABD şimdi bizim canımıza okuyacak diye bayram eden yüzbinler var anket sonucuna şaşırdım doğrusu😀

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