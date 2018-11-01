Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Türk ve ABD askerleri, Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında devriye çalışmalarına başladı. Konuya ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Görüşmede ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi. Erdoğan ve Trump görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Erdoğan ve Trump, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN, SİNAGOG SALDIRISINI KINADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi.